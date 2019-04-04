Глава Зауралья поручил Курганскому госуниверситету сотрудничать с корпоративными вузами крупных компаний

Глава Курганской области Вадим Шумков дал поручение Курганскому государственному университету и крупнейшим колледжам и училищам региона активизировать работу по сотрудничеству с корпоративными университетами крупных компаний.

Такие договоренности достигнуты Шумковым с руководством "УГМК", Сбербанка, "Сибура", "Шлюмберже" и другими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Шумков поставил задачу перед замгубернатора по соцполитике и директором департамента образования и науки разработать конкретный план сотрудничества компаний и образовательных учреждений.

"Кого мы обучим сегодня, тот и придет нам завтра на смену. Если мы хотим развития Курганской области, то должны готовить хороших, максимально конкурентоспособных специалистов", - отметил Вадим Шумков.