04 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Огненная ночь: в Екатеринбурге сгорели сразу восемь авто

Сразу восемь автомобилей сгорели минувшей ночью в Екатеринбурге. Большинство из них - иномарки.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, около 3 часов в дежурную часть отдела полиции №11 поступил сигнал о возгорании во дворе дома на улице Автомагистральная. Вспыхнула "Лада Калина", от огня пострадали припаркованные рядом "Москвич" и Honda Civic.

Затем около 3.30 в отдел полиции №8 сообщили о возгорании автомобиля Audi Q7 во дворе дома №66 на улице Московская. Также огонь повредил припаркованный рядом Peugeot 308.

А около 5 утра в тот же отдел сообщили о пожаре в подземном паркинге на улице Заводская. Горела Toyota Land Cruiser, с нее пламя перекинулось на припаркованные рядом Mazda и Volkswagen.

По всем адресам выезжали следственно-оперативные группы полиции, которыми был проведен осмотр мест происшествий. Проводится проверка.

Как отметили в МВД, владельцы авто уже установлены, в ближайшее время они обратятся в органы внутренних дел. Окончательные выводы о причинах инцидентов станут известны по результатам пожарно-технических экспертиз.

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Огненная ночь: в Екатеринбурге сгорели сразу восемь авто

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Теги: автомобили, пожар, полиция, Екатеринбург



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