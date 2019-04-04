"Урал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинальном матче Кубка России

Екатеринбургский "Урал" с минимальный счетом обыграл тульский "Арсенал" в первом матче 1/2 финала Кубка России.

Единственный мяч был забит хозяевами на 17-й минуте игры, отличился нападающий Андрей Панюков.

В этой встрече впервые была использована система видеопомощи судьям (VAR) в рамках соревнований под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Так, главный арбитр матча Алексей Еськов на 65-й минуте удалил полузащитника "шмелей" Петруса Бумаля за удар соперника локтем. Сначала судья показал Бумалю желтую карточку, но после использования VAR переквалифицировал ее в красную.

Кроме этого, на 86-й минуте встречи был удален защитник "Арсенала" Гиа Григалава, опасно сыгравший против Эль-Кабира.

Ответная встреча состоится 15 мая в Туле.

Добавим, что во втором полуфинальном матче футболисты "Локомотива" и "Ростова" в Москве сыграли вничью - 2:2.