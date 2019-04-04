04 Апреля 2019
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Общество Курганская область

К приезду Путина в Кургане начнут делать аварийный мост за федеральные миллионы

В Кургане отремонтируют мост в районе ЖБИ, на это федеральный бюджет выделил 270 млн руб. в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Стоит отметить, что Зауралье вошло в список 15 субъектов Российской Федерации, которые получат дополнительные деньги из центра на ремонт социально значимых объектов.

"Движение по мосту было ограничено в конце 2018 года. Путепровод соединяет центральную часть города с другими микрорайонами, его протяженность составляет 462 метра. В сутки по нему проезжают около 16 тыс. автомобилей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе врио губернатора региона.

Собственный источник Накануне.RU в руководстве правительства Курганской области сообщил, что начало ремонта моста совпадет с возможным визитом в Курган президента страны Владимира Путина.

"В июне ожидается визит в Курган президента России Владимира Путина, однако все еще может поменяться, конечно. Мост начнут делать, можно будет объехать либо через Северный поселок, либо через Бурова-Петрова. Город просто встанет. Да и без визита главы государства в том случае, если мост закроют полностью, будут у автолюбителей большие проблемы на дорогах", - отметил источник.

Ожидается, что ремонтировать мост будут около 2 лет, всего на это потребуется около 1 млрд руб.

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К приезду Путина в Кургане начнут делать аварийный мост за федеральные миллионы

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Теги: ЖБИ, мост, Курган, финансирование, ремонт, Владимир Путин, приезд



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