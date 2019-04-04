В Кургане "соколы Жириновского" пикетируют дороги с требованием устранить ямы

В Кургане активисты регионального отделения ЛДПР в очередной раз пикетируют городские дороги с требованием устранить многочисленные ямы и выбоины, образовавшиеся после зимы.

Лозунги "соколов Жириновского" - "Власть есть - дорог нет!", "Платим налоги - где дороги?", Налог есть - дорог нет!"

"Такие пикеты проводятся в связи плохим состоянием дорог города Кургана и муниципальных образований региона. Поступает очень много звонков и обращений от граждан-автомобилистов по плохому состоянию дорог областного центра и муниципальных дорог", - сообщил Накануне.RU координатор реготделения ЛДПР, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин.

По его словам, эта проблема уже стала традиционной и постоянно возникает после схода снега весной.

"С каждым годом дорог ремонтируется всё больше и финансирование увеличивается, но ещё должно быть и качество, которое слабое, автомобилисты выражают недовольство ещё и тем, что дороги-проезды каждый год ремонтируют, ямочный ремонт с весны и до весны, и потом опять всё как по сценарию", - добавил Ярушин.

Подобные пикеты ЛДПР будут проводиться в течении всего весеннего периода.