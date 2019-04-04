В Перми общественники объединились, чтобы не допустить запрета Знамени Победы в "Бессмертном полку"

В Перми общественники объединились для борьбы с запретом Знамени Победы в "Бессмертном полку", об этом Накануне.RU сообщил глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Активисты приняли решение создать координационный комитет гражданской инициативы. Участниками комитета стали представители "Сути времени", гражданского комитета "В защиту культурного наследия", партии "Великое Отечество", ветераны боевых действий, офицеры, специалисты в области патриотического воспитания, деятели искусств и культуры, журналисты, учителя и преподаватели, общественники.

Общественники будут контролировать - как соблюдается закон о праве использовать в шествии символ Победы над фашизмом - Знамя Победы. Все происходящее в этот день участники комитета будут фиксировать и освещать в СМИ и соцсетях.

Напомним, тех, кто пытался пронести 9 мая 2018 г. во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. В соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия". Впоследствии суды отказались признать запрет экстремизмом.

Ранее прикамское отделение "Сути времени" решило выяснить, будет ли в 2019 г. запрещено Знамя Победы в "Бессмертном полку", как это было 9 мая 2018 г. Обращения направлены в краевое управление МВД, главам Перми Дмитрию Самойлову и городского департамента по культуре Елене Негановой, а также губернатору Максиму Решетникову.