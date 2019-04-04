"Увидимся в октагоне": боец МакГрегор передумал завершать карьеру

Известный боец смешанных единоборств Конор МакГрегор, недавно объявивший о завершении карьеры в спорте, собирается вернуться в октагон. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом "Ноториус" написал в своем Твиттере.

Напомним, в марте МакГрегор в очередной раз объявил о своем уходе из спорта. В данный момент полиция ведет расследование против экс-чемпиона UFC: его проверяют по делу о сексуальных домогательствах.

Однако теперь, по всей видимости, ирландец передумал уходить.

"Я хочу двигаться вперед со своими поклонниками всех конфессий и всех слоев общества. Все вероисповедания заставляют нас быть лучше. Это один мир, и он один для всех. Теперь увидимся в октагоне", - написал МакГрегор.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Отметим, сейчас набирает обороты конфликт между Конором и его бывшим соперником, российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Взаимные оскорбления в соцсетях привели к тому, что в ситуацию пришлось вмешаться президенту UFC Дане Вайту, который заявил, что она вышла из-под контроля и призвал прекратить перепалку. Однако ходят слухи о реванше между бойцами, который может состояться осенью этого года, и не исключено, что таким образом они подогревают интерес к предстоящему поединку.