04 Апреля 2019
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Общество Пермский край

После трагедии с падением наледи в Березниках в Пермском крае проверяют балконы и лоджии

В Пермском крае проходит проверка козырьков балконов и лоджий на предмет наличия наледи. Поручение инспекции государственного жилищного надзора дал заместитель председателя краевого правительства Антон Удальев.
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Напомним, на днях в Березниках с крыши пятиэтажного дома на пенсионерку упала ледяная глыба. Женщина погибла. В пресс-службе правительства Пермского края Накануне.RU сообщили, что проверка инициирована в связи с участившимися случаями падения наледи с самовольно установленных козырьков.

Сейчас формируется график проверок, объезд инспекция начнет в течение следующей недели. Собственнику может быть выдано предписание об устранении самовольных козырьков.

"Проверки будут проведены в каждом муниципалитете, поскольку речь идет о безопасности граждан", — сообщил начальник инспекции Александр Евсюков.

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После трагедии с падением наледи в Березниках в Пермском крае проверяют балконы и лоджии

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Теги: Березники, падение наледи, балкон, проверка,



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