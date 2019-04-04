04 Апреля 2019
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Политика Пермский край

"Уралкалий" вводит дополнительные требования в сфере охраны труда для подрядных организаций

Накануне "Уралкалий" презентовал для представителей подрядных организаций из разных регионов России дополнительную систему мер, направленную на соблюдение подрядчиками внутренних норм и правил компании в сфере охраны труда и промбезопасности.

Основанием для введения со стороны "Уралкалия" дополнительных требований, ужесточающих ответственность подрядчиков за несоблюдение норм охраны труда, стали результаты внутренней проверки объектов капитального строительства компании, на которых работают подрядные организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. По итогам проверки "Уралкалий" принял ряд решений, ужесточающих требования к подрядным организациям на всех этапах проведения работ.

В частности, на этапе проведения конкурсных процедур будет осуществляться контроль за уровнем организации охраны труда и промышленной безопасности у потенциальных подрядчиков "Уралкалия". На этапе заключения договора и допуска подрядной организации к выполнению работ на объектах Компании будет проводиться дополнительная проверка необходимой документации. На этапе осуществления работ "Уралкалий" усилит контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности работниками подрядных организаций при помощи системы штрафов.

В группе компаний "Уралкалий" создана уникальная система контроля и обеспечения безопасности в сфере охраны труда, которая отвечает лучшим мировым стандартам, отметил заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды общества Алексей Жуланов. "Поэтому мы ожидаем такого же ответственного отношения к вопросам промбезопасности и от всех наших подрядчиков. Мы будем и далее вводить соответствующие правила внутреннего контроля, направленные на внедрение наших стандартов в сфере охраны труда в рабочую практику подрядных организаций", - сказал он.

Добавим, в "Уралкалии" разработана и утверждена политика в области охраны труда и здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; создана и функционирует система управления промышленной безопасностью. В 2012 г. вступили в действие кардинальные правила по охране труда – свод требований в области промышленной безопасности, дополнительно установленных в компании.

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"Уралкалий" вводит дополнительные требования в сфере охраны труда для подрядных организаций

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Теги: Уралкалий, охрана труда,



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