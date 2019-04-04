СМИ: Фотографировать на выборах разрешат почти всем

04 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ЕР": "Студенты всегда могут заработать на машину"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

СМИ: Фотографировать на выборах разрешат почти всем

Право на фото- и видеосъемку должно быть не только у журналистов и наблюдателей, но и у всех остальных, кому разрешено присутствовать во время голосования при подведении его итогов на избирательных участках.

Так решил член Совета федерации Владимир Лукин, который внес в Госдуму соответствующий законопроект.

В настоящее время законодательство разрешает наблюдателям и журналистам вести фото и видео съемку во время голосования и при подведении итогов выборов на избирательных участках, а также в территориальных избиркомах, где данные, полученные с участков, вводятся в автоматизированную систему ГАС "Выборы".

Им нужно лишь перед съемкой уведомить о своем намерении председателя, зампреда или секретаря избиркома. Однако по данным Лукина, на региональном уровне "отсутствует единый подход к ведению в помещении для голосования фото- и (или) видеосъемки".

Исходя из того, что визуальными съемками благодаря гаджетам способны теперь заниматься не только профессионалы, господин член Совфеда предлагает распространить право на проведение фото- и видеосъемки на всех, кому закон разрешает в день выборов присутствовать в избирательных комиссиях, в том числе при подсчете итогов голосования.

Это "члены комиссий с правом решающего и совещательного голосов, кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, доверенные лица уполномоченных представителей, представители инициативной группы по проведению референдума". Они тоже должны будут уведомлять о намерении провести фото- и видеосъемку председателя избиркома или заместителя, или секретаря, сообщает "Коммерсант".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Фотографировать на выборах разрешат почти всем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: выборы, избирательные участки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 157

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети