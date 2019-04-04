СМИ: Фотографировать на выборах разрешат почти всем

Право на фото- и видеосъемку должно быть не только у журналистов и наблюдателей, но и у всех остальных, кому разрешено присутствовать во время голосования при подведении его итогов на избирательных участках.

Так решил член Совета федерации Владимир Лукин, который внес в Госдуму соответствующий законопроект.

В настоящее время законодательство разрешает наблюдателям и журналистам вести фото и видео съемку во время голосования и при подведении итогов выборов на избирательных участках, а также в территориальных избиркомах, где данные, полученные с участков, вводятся в автоматизированную систему ГАС "Выборы".

Им нужно лишь перед съемкой уведомить о своем намерении председателя, зампреда или секретаря избиркома. Однако по данным Лукина, на региональном уровне "отсутствует единый подход к ведению в помещении для голосования фото- и (или) видеосъемки".

Исходя из того, что визуальными съемками благодаря гаджетам способны теперь заниматься не только профессионалы, господин член Совфеда предлагает распространить право на проведение фото- и видеосъемки на всех, кому закон разрешает в день выборов присутствовать в избирательных комиссиях, в том числе при подсчете итогов голосования.

Это "члены комиссий с правом решающего и совещательного голосов, кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, доверенные лица уполномоченных представителей, представители инициативной группы по проведению референдума". Они тоже должны будут уведомлять о намерении провести фото- и видеосъемку председателя избиркома или заместителя, или секретаря, сообщает "Коммерсант".