TMZ: Бритни Спирс легла в психбольницу

Американская популярная исполнительница Бритни Спирс обратилась за помощью в клинику душевного здоровья.

Как сообщает портал TMZ, певица легла в больницу около недели назад и проведет там около месяца. Спирс находится в расстройстве в связи с болезнью ее отца. Джеймс Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второго оперативного вмешательства возникли осложнения.

