04 Апреля 2019
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Общество За рубежом

TMZ: Бритни Спирс легла в психбольницу

Американская популярная исполнительница Бритни Спирс обратилась за помощью в клинику душевного здоровья.

Как сообщает портал TMZ, певица легла в больницу около недели назад и проведет там около месяца. Спирс находится в расстройстве в связи с болезнью ее отца. Джеймс Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второго оперативного вмешательства возникли осложнения.

Как сообщалось ранее, военнослужащие британского ВМФ используют песни американской певицы Бритни Спирс против сомалийских пиратов.

"Как только пираты слышат звуки Бритни, они убираются так быстро, как это возможно", - заявляют офицеры, сообщает сайт NME.

Как отмечается, музыку военные транслируют через усилители на громкой мощности. Наиболее успешно пиратов пугают хиты певицы "Oops! I Did It Again" и "...Baby One More Time".

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TMZ: Бритни Спирс легла в психбольницу

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Теги: Бритни Спирс, психбольница



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