04 Апреля 2019
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Экономика Свердловская область Уральский ФО

Жители Свердловской области совершили более 1,5 тысяч быстрых платежей

Почти 1,6 тыс. переводов на общую сумму более 7 млн руб. совершено в Свердловской области с начала работы системы быстрых платежей.

Как сообщила начальник управления платежных систем и расчетов Уральского главного управления Банка России Светлана Азанова, во втором квартале предполагается реализовать возможность перевода со счетов физлиц на счета юрлиц по QR-коду. Как ожидается, полноценно система заработает к концу года.

В настоящее время в системе участвуют 12 банков, в том числе, один екатеринбургский "СКБ-банк", сообщает "Интерфакс".

Тем временем, Центробанк прорабатывает возможность выполнения денежных переводов физлицам от юрлиц через систему быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По её словам, регулятор рассматривает, в частности, вариант с транзакциями по номеру телефона, указанного человеком при приёме на работу.

Эта идея, по словам представителя ЦБ, была поддержана рядом кредитных организаций.

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Жители Свердловской области совершили более 1,5 тысяч быстрых платежей

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Теги: банковские переводы, системы быстрых платежей



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Ранее 03.04.2019 17:55 Мск В ЦБ обсуждают идею перечисления россиянам зарплат по номеру телефона

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