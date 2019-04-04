Правительство может начать выдачу маткапитала за первого ребенка

Кабмин рассматривает возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я не буду скрывать: конечно, и такие варианты тоже обсуждаются", - сказала она, отвечая на вопрос, какие меры необходимы для увеличения рождаемости и возможно ли введение материнского капитала на первого ребенка.

Она не исключила, что правительству придется принимать дополнительные меры "чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей". "Это связано со многими аспектами, в том числе... с необходимостью обеспечения и сохранения нации российской", - отметила Голикова, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Минтруд РФ предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года, сообщили СМИ.

Речь пока идёт о трёхлетнем продлении. При этом, как подтвердили изданию в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, выплаты семьям, в которых появился второй ребёнок или более, "с высокой долей вероятности" сохранятся.

В то же время в Минтруде не смогли ответить на вопрос о том, будет ли мера господдержки продлена по истечении указанного периода, однако подчеркнули, что демографические меры обновляются раз в несколько лет.