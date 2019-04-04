Подвилось видео торпедной дуэли атомных подлодок на Камчатке

На Камчатке состоялась "дуэль" атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Александр Невский" и "Рязань".

Видео учений появилось в интернете. На кадрах видно, как действует экипаж подлодки при выполнении ответного удара на торпедную атаку субмарины "противника" и проводит уклонение от торпеды.

Дуэльную ситуацию между двумя подводными крейсерами разного проекта смоделировали таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин для достижения победы в подводном противоборстве, сообщает РИА "Новости".