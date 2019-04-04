04 Апреля 2019
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Экономика В России За рубежом

Силуанов пожаловался на задержки выплат со стороны властей Венесуэлы

Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов,  в течение месяца Венесуэла может выплатить его без финансовых последствий. Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Каракас платит Москве два раза в год. Ближайший платеж был запланирован на март в размере $100 млн.

Госдолг Венесуэлы перед Россией превышает $3 млрд. В конце 2017 года страны договорились о его реструктуризации на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет, сообщает "Интерфакс".

В феврале сообщалось, что долг венесуэльской PDVSA перед "Роснефтью" за 2018 год снизился вдвое — с $4,6 млрд до $2,3 млрд, говорится на сайте российской госкорпорации.

В частности, за четвёртый квартал задолженность сократилась на $800 млн.

Напомним, "Роснефть" опубликовала отчёт о рисках для своих проектов в латиноамериканской стране.

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Силуанов пожаловался на задержки выплат со стороны властей Венесуэлы

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Теги: Венесуэла, транш, долг



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