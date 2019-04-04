Минфин отложил перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Неналоговые платежи в случае одобрения соответствующего проекта закона будут включены в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021 года.

Об этом сообщил официальный представитель Минфина Андрей Лавров. По его словам, налогоплательщики и налоговые органы должны получить достаточно времени для того, чтобы "адаптироваться к новым условиям". Представитель Минфина заверил, что представители бизнеса эту инициативу поддержали.

Как сообщил министр финнов РФ Антон Силуанов, предлагаемые новации не означают ни введения принципиально новых сборов, ни увеличения объемов налоговой нагрузки - они нужны для создания предсказуемых и понятных условий ведения бизнеса, а также систематизации уже существующих платежей и ограничения федеральных и региональных властей в введении новых сборов или изменении их размеров, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, внесение ряда платежей в Налоговый кодекс РФ не увеличит нагрузку на бизнес, но упростит администрирование налогов, заявили Накануне.RU экономисты.

Проект поправок в НК РФ опубликовал Минфин. Согласно документу, налогами становятся экологический и утилизационный сбор, платежи "Платона" за проезд большегрузов по федеральным трассам, также вводится налог на операторов сети связи общего пользования и гостиничный сбор, который заменит курортный сбор.

В пояснениях к проекту Минфин тоже отмечает, что нововведения позволят повысить уровень платежной дисциплины за счет улучшения качества администрирования. После переноса платежей в Налоговый кодекс вырастет и ответственность за их неуплату, рассказал Накануне.RU экономист Никита Кричесвкий.