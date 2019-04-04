Минфин отложил перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

04 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ЕР": "Студенты всегда могут заработать на машину"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Минфин отложил перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Неналоговые платежи в случае одобрения соответствующего проекта закона будут включены в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021 года.

Об этом сообщил официальный представитель Минфина Андрей Лавров. По его словам, налогоплательщики и налоговые органы должны получить достаточно времени для того, чтобы "адаптироваться к новым условиям". Представитель Минфина заверил, что представители бизнеса эту инициативу поддержали.

Как сообщил министр финнов РФ Антон Силуанов, предлагаемые новации не означают ни введения принципиально новых сборов, ни увеличения объемов налоговой нагрузки - они нужны для создания предсказуемых и понятных условий ведения бизнеса, а также систематизации уже существующих платежей и ограничения федеральных и региональных властей в введении новых сборов или изменении их размеров, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, внесение ряда платежей в Налоговый кодекс РФ не увеличит нагрузку на бизнес, но упростит администрирование налогов, заявили Накануне.RU экономисты.

Проект поправок в НК РФ опубликовал Минфин. Согласно документу, налогами становятся экологический и утилизационный сбор, платежи "Платона" за проезд большегрузов по федеральным трассам, также вводится налог на операторов сети связи общего пользования и гостиничный сбор, который заменит курортный сбор.

В пояснениях к проекту Минфин тоже отмечает, что нововведения позволят повысить уровень платежной дисциплины за счет улучшения качества администрирования. После переноса платежей в Налоговый кодекс вырастет и ответственность за их неуплату, рассказал Накануне.RU экономист Никита Кричесвкий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минфин отложил перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минфин, налоги, сборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.04.2019 02:23 Мск Минфин прокомментировал введение новых налогов
Ранее 02.04.2019 11:37 Мск Дальше – хоть "налог на воздух". Эксперты оценили нововведения Минфина
Ранее 02.04.2019 11:03 Мск Эксперт: Государство увеличивает квазифискальную нагрузку на бизнес
Ранее 02.04.2019 09:50 Мск Экономисты: Перевод платежей в Налоговый кодекс ужесточит наказание за их неуплату
Ранее 02.04.2019 09:48 Мск "Очень сырое и необдуманное предложение": эксперты туротрасли раскритиковали идею Минфина о гостиничном сборе
Ранее 02.04.2019 07:56 Мск Минфин добавит в Налоговый кодекс новые платежи

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 154

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети