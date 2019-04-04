Гидрометцентр: прошедший март стал одним из самых теплых в России

Март 2019 года стал одним из самых теплых в России за всю историю метеонаблюдений, однако рекорд двухлетней давности не побил.

Как сообщили в Гидрометцентре, прошедший март - третий самый теплый в метеорологической истории. По данным синоптиков, в Сибири средняя температура в марте достигла абсолютного максимума с начала наблюдений.

Также рекорды регистрировались в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, в Заполярье, на Чукотке и в Центральной России.

Тем временем, в марте 2017 года температура воздуха превысила норму на территории всей России, сообщает ТАСС.