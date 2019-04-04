04 Апреля 2019
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Политика В России

МИД РФ отреагировал на планы НАТО по усилению присутствия в Чёрном море

Российские власти готовы к любым изменениям ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе, в том числе - к усилению присутствия сил НАТО.

Таким образом, в МИД России прокомментировали заявления постпреда США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон. Ранее она заявила о намерении НАТО "гарантировать для украинских кораблей безопасный проход через Керченский пролив".

В Совфеде на это сообщили, что подобные инициативы лишь усиливают напряжённость в регионе, а в Госдуме считают, что наличие флота в НАТО Чёрном море никак не повлияет на правила прохода кораблей через Керчь-Еникальский канал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва отрицательно относится к заявлению Кэй Бэйли Хатчисон, сообщает RT.

Напомним, как заявила Хатчисон, Североатлантический альянс (НАТО) примет меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив, а также расширит масштабы воздушной разведки в черноморском регионе. По ее словам, речь идёт о пакете мер по укреплению разведки, в частности, воздушной, а также отправки большого числа кораблей стран НАТО в Чёрное море.

Она также подчеркнула необходимость сдерживания "российской агрессии" в Чёрном море.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Моряков задержали.

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МИД РФ отреагировал на планы НАТО по усилению присутствия в Чёрном море

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Теги: Черное море, НАТО, Керч



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