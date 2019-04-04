Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до сентября

Пресненский суд Москвы постановил продлить на полгода арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Действующий срок ареста истекал 8 апреля. Заседание проходило в закрытом режиме. Защита просила выпустить спортсменов из СИЗО и поместить под домашний арест или подписку о невыезде.

Также стало известно, что гособвинителю по делу футболистов Светлане Тарасовой предоставили государственную защиту. Перед началом предварительного заседания она вошла в зал суда в сопровождении двух специальных сотрудников, осуществляющих ее защиту, сообщает РБК.

Кокорина, Мамаева и еще нескольких человек обвиняют в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Футболисты и другие фигуранты дела находятся под стражей с 11 октября прошлого года.

Дело возбуждено по ст. 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ.