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Политика В России

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Основной закон не исключает возможности увеличения пенсионного возраста в России федеральным законом, а оценка целесообразности таких мер не входит в компетенцию Конституционного суда.

Об этом говорится в определении КС по запросу группы депутатов Госдумы. Документ появился на сайте суда.

Депутаты сомневались в конституционности ряда норм о повышении пенсионного возраста. Народные избранники считали, что нововведения "не отвечают общепризнанным критериям социального государства", приняты без необходимых социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

КС определил, что конституция не решает такой вопрос, как определение пенсионного возраста, это прерогатива законодателя. Конституционный суд разъяснил, что конституция не регулирует порядок работы с поправками к законопроектам. Требование досконального обоснования отрицательного отношения к поправкам затрудняло бы работу парламента как института представительной демократии, говорится в сообщении.

КС отмечает, что госорганы несут политическую ответственность перед российским народом, в интересах которого и должны приниматься решения, даже если они не получают поддержки значительной части граждан.

Ранее депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев заявил, что Конституционный суд вряд ли преподнесет сюрприз и пойдет наперекор всей государственной машине.

"Все понимают, что не он был инициатором реформы. Но каким бы ни было решение суда, это позволит в очередной раз поднять проблему ее справедливости", считает парламентарий.

Напомним, альтернативным способом оспаривания закона могут стать индивидуальные иски от людей 1959 года рождения, которые по старым нормам должны были выйти на пенсию в этом году.

"Вы подаете все документы в пенсионную систему, чтобы вам начислили пенсию, но вам отказывают со ссылкой на новый пенсионный закон. Вы считаете, что это нарушение ваших прав и обращаетесь со ссылкой на ст. 55 Конституции в суды – районный, региональный и Верховный суд. Если эта система вам отказывает – человек приобретает право обратиться в Конституционный суд с жалобой на это положение нового закона, как противоречащее Конституции", – объяснял руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.

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КС признал законным повышение пенсионного возраста

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Теги: Конституционный суд, пенсионная реформа



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