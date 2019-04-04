Платошкин: А от кого мне идти на выборы? От Кремля?

КПРФ заявила, что на выборах в Мосгордуму выдвинет кандидатов во всех 45 одномандатных округах. Линейка в этот раз вышла достаточно представительной. В кампании примет участие бывший кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин, глава фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов, действующие депутаты МГД Николай Зубрилин и Елена Шувалова, глава МО "Щукино" Андрей Гребеник, глава МО "Сокол" Николай Степанов, депутаты Госдумы шестого созыва Александр Потапов и Владимир Родин, а также жена лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова Анастасия, адвокат Дмитрий Аграновский, экономист Владислав Жуковский

Среди прочих кандидатом от коммунистов пойдет звезда политических шоу, бывший дипломат Николай Платошкин. В разговоре с корреспондентом Накануне.RU он еще раз подтвердил свое решение принять участие в компании. Выбор партии кандидат объяснил тем, что КПРФ единственная некремлевская парламентская партия.

"Если меня зарегистрируют, то я пойду от КПРФ, поэтому подписи мне собирать не нужно, поскольку я иду от парламентской партии. А от кого еще выдвигаться? Какие у нас парламентские партии? "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" – все это Кремль. Мне от Кремля что ли идти? Я человек левых убеждений, хотя я и не член КПРФ", - отметил он.

"В КПРФ есть разные люди абсолютно, но сейчас у нас задача, чтобы все левые люди объединились в Москве, выступили как единый кандидат против "Единой России", и, по возможности, нужно победить", - добавил он.

По словам Платошкина, для регистрации ему надо будет сдать документы, заявление о желании получить регистрацию кандидата и справку о доходах.

"Заграничных счетов у меня пока нет. К сожалению, не приобрел. С недвижимостью тоже все не очень хорошо. В Москве-то недвижимость есть, а вот за границей пока не обзавелся. Отметьте, что я иду по 15-ому округу только потому, что там выдвигается глава московского отделения "Единой России" Метельский (Андрей Метельский, секретарь московского регионального отделения "Единой России", зампред Мосгордумы, - прим Накануне.RU). И, на всякий случай, зная наших читателей, хочу напомнить, что депутат Мосгордумы зарплаты не получает", - рассказал он.

О своей поддержке решения выдвинуть Платошкина заявил Накануне.RU и депутат Владимирской областной думы, журналист Максим Шевченко.

"Я очень рад, Николай Николаевич Платошкин - замечательный человек, я с ним пообщался, слушаю его лекции, выступления. Очень достойный человек, который продуцирует очень правильный дискурс. Он учит людей своими выступлениями думать и говорить по-социалистически. Он возвращает людей к языку нормального понимания мира и политики. Николая Николаевича я, безусловно, поддерживаю, как и любого кандидата от "Левого блока". Да, еще Стася Удальцова сидела на пресс-конференции, что очень важно", - прокомментировал он.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал Накануне.RU, что на этих выборах линейка кандидатов от КПРФ формировалась по принципу: две трети от общего числа мандатов - партийным кандидатам, а одна треть – кандидаты от разных общественных структур. Взаимодействие между КПРФ, "Левым фронтом" и другими общественными организациями во время выборов левые планируют вести на базе общего штаба, который будет сформирован в городском отделении КПРФ. Таким образом они надеются избежать двоевластия, которое возникло во время выборов президента между двумя штабами кандидата Павла Грудинина.