01 Мая 2019
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Политика Центральный ФО В России

Путин отправил Бабича в отставку с должности российского посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об освобождении Михаила Бабича от обязанностей посла России Белоруссии, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь

Как и сообщало Накануне.RU, должность посла после отставки Бабича, которого белорусский МИД обвинил недавно в попытке разрушить отношения между странами, получил Дмитрий Мезенцев. По некоторым данным, кандидатуру предложил Кремлю сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер при этом попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко поддержать назначение.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Бабич не видит разницы между работой в их стране и в федеральном округе (Бабич занимал пост полпреда президента в ПФО), где "он любил раздавать нравоучения налево и направо".

Мезенцев уже трудился на международной арене - в 2013-2015 годах он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

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Путин отправил Бабича в отставку с должности российского посла в Белоруссии

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Теги: Михаил Бабич, отставка, посол Белоруссии, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин



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