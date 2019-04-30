01 Мая 2019
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Политика В России За рубежом

Страны Запада позволяли атаковать посольства Судана в своих столицах

В апреле стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир отправлен в отставку и заключен под домашний арест. Как сообщали мировые СМИ, Этому предшествовала серия народных волнений в декабре прошлого года и в апреле этого. Все началось с протеста против повышения цен на хлеб. Однако массовые акции протеста в Судане носили стихийный характер, временами усиливаясь, временами сходя на нет.

Отдел расследований Федерального агентства новостей выяснил, кто подогревал протестные настроения, вылившиеся в массовые беспорядки, приведшие к свержению аль-Башира. Ведь влияние западных стран на ход суданской революции стало заметно еще в конце прошлого года.

Сразу стоит отметить, что российские политтехнологи еще летом предупреждали Омара аль-Башира о возможных акциях протеста и давали действенные рекомендации, чтобы выправить социально-экономическую ситуацию в стране и избежать митингов. Однако руководство Судана не прислушалось к советам российских специалистов и отказалось проводить предложенные реформы. В результате к концу года народные волнения стали носить угрожающий характер.

Митинги стали по-настоящему массовыми, градус агрессии нарастал – стараниями политтехнологов из Великобритании и США. Они декларировали свержение Омара аль-Башира и начали активно поддерживать представителей оппозиции. В ход шел стандартный набор инструментов Запада: финансирование, информационная и техническая поддержка.

скрин, арабский язык(2019)|Фото:скрин фан

К примеру, митингующих учили пользоваться VPN и раздавали контакты западных средств массовой информации: CNN, BBC, New York Times и многих других. Тогда сразу стало ясно, что в качестве основных бенефициаров суданской революции выступают Штаты, Британия и Саудовская Аравия.

скрин, арабский язык, соцсети(2019)|Фото:скрин фан

Символом протестного движения был выбран уже традиционный «кулак Сороса» – поднятая вверх рука в различных модификациях. Этот символ западные политтехнологи использовали практически во всех странах, где устраивали революции.

кулак сороса, страны, венесуэла(2019)|Фото:скрин фан

Правда, кураторы протеста решили добавить и национального колорита, выискав фото одного из местных протестующих, воздевающего руку в характерном жесте.

образ протестующих, оранжевые революции, протест(2019)|Фото:скрин фан

Впоследствии его сменил более миролюбивый образ. Так символом протеста стала девушка Алаа Салах. Ее фотография на крыше машины начала разлетаться по социальным сетям, как вирус. Это изображение даже назвали «суданской статуей Свободы».

символ протеста, Алаа Салах, статуя свободы(2019)|Фото:скрин фан

В чем причина такой популярности Алаа Салах? В том, что ее образ начали эксплуатировать и раскручивать западные СМИ, в том числе BBC, RFI, France24, CNN. А The Guardian даже выпустила большое интервью с ней в день отставки Омара аль-Башира.

К слову, многие суданские организации и партии, ратующие за революцию, на деле контролируются из-за рубежа. Например, партия «Суданский прогресс». Эта малочисленная политическая организация, однако имеет представительства во всех штатах страны. А финансируют ее различные международные организации и фонды из Европы. Интересно, что на официальной странице партии в Facebook указано несколько администраторов, но среди них нет ни одного местного. Все они находятся кто в Австралии, кто во Франции, кто в Саудовской Аравии, кто в Ирландии и Великобритании. Один из модераторов свое местоположение скрыл.

соцсети, арабский, администраторы(2019)|Фото:скрин, фан

То же самое и со страницей «Суданской ассоциации профессионалов». Администраторы страницы находятся в разных странах, причем у одного тоже скрыто местоположение. Идеолог САП Мухаммад Аль-Асбат Ахмад с 2015 года живет в Париже и оттуда курирует ход революции в Судане. Идентичная ситуация с оппозиционной партией «Умма», которую возглавляет Садык аль-Махди. Он получил образование в Великобритании, часто ездил во Францию и сейчас, вернувшись в Судан, фактически возглавил протест.

скрин, арабский язык, соцсети(2019)|Фото:скрин, фан

Некоторые сообщества в Facebook вообще не имеют администраторов в Судане. Одно из таких – «Суданское гражданское неповиновение 27 ноября». Модераторы находятся в Штатах, Британии и других странах Африки.

Кроме того, в некоторых странах Запада постоянно шли протесты около посольств Республики Судан. В Вашингтоне они продолжаются и сейчас, хотя революция, казалось бы, свершилась. Демонстрантов никто не трогает и не разгоняет, фактически, страны Запада разрешают атаковать посольства Судана в своих столицах. Подробное расследование западного следа в Судане читайте в материале Федерального агентства новостей.

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Страны Запада позволяли атаковать посольства Судана в своих столицах

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Теги: расследование, судан, протесты, кулак сороса, Алаа Салах, президент Судана Омар аль-Башир



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