Минздрав РФ подготовил законопроект, запрещающий отрицание ВИЧ-инфекции

Российский минздрав выступил с инициативой запрета распространения недостоверной информации о ВИЧ-инфекции, которая призывает к отказу от медицинского обследования и лечения. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

В министерстве отмечают, что отрицание существование инфекции приобретает широкие масштабы и что в России проблема носит общественно-опасный характер. В большинстве субъектах федерации отказ от обследования и лечения болезни происходит в том числе из-за ВИЧ-диссидентства. В результате из-за отрицания болезни, из-за отказа от лечения люди с ВИЧ умирают. В числе умерших есть и дети ВИЧ-диссидентов.

В Минздраве полагают, что законопроект позволит ограничить доступ к такой информации, и таким образом будут созданы основания для реализации существующих механизмов пресечения информации об отрицании ВИЧ-инфекции.