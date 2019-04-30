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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье осудили братоубийцу: он сжег тело в огороде, а останки выкинул в лесу

В Прикамье за убийство и кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, осудили мужа и жену, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

В январе прошлого года 43-летний житель Пермского района выстрелил из гладкоствольного ружья в своего брата, с которым у него сложились неприязненные отношения. Мужчина скончался на месте от полученного ранения. Для того, чтобы скрыть убийство преступник перенес тело брата в огород, обложил дровами и сжег. Останки выбросил в лесу.

После этого вместе со своей супругой братоубийца похитил автомобиль, принадлежащий убитому. Преступление оставалось не раскрыто 11 месяцев, погибший считался пропавшим без вести. Однако благодаря грамотной работе следователей и сотрудников полиции, в ноябре прошлого года преступление было раскрыто, останки убитого мужчины обнаружены, преступники изобличены.

Суд признал братоубийцу виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,3 года и штрафом в размере 60 тыс. руб. Его 45-летняя жена приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. руб.

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В Прикамье осудили братоубийцу: он сжег тело в огороде, а останки выкинул в лесу

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Теги: брат, убийство, кража, уголовное дело



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