Двое погибли, один пострадал. В Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП

Сегодня в Нефтеюганском районе двое человек погибли в результате аварии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Смертельное ДТП с участием автомобиля "Мицубиси Аутлендер" и "Тойота Хайлюкс" произошло утром, примерно в 11.00 на 558 километре автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск". Двое человек погибли, один получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства произошедшего.