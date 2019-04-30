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Политика Центральный ФО В России

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с "грязной" нефтью поступающей в Белоруссию

Ситуация с некачественной нефтью, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" нанесла России серьезный имиджевый, материальный и экономический ущерб, а также показала необходимость перемен в системе контроля. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин сегодня во время встречи с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Николай Токарев проинформировал главу государства об итогах внутрикорпоративного расследования по факту кратного превышения хлорорганики в нефти. Расследование проводилось для того, чтобы выявить источник поступления этих соединений.

"Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе – в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества, и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов. В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку", - заявил он, отметив, что считает подобные действия "мошеннической схемой", и что все материалы переданы в Управление ФСБ по Самарской области.

В ответ на замечание президента, о том, что самоконтроля недостаточно и необходимо менять систему Николай Токарев сообщил, что в ближайшее время межведомственная группа, созданная по поручению Дмитрия Медведева, выйдет с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов. В ближайшее время, по словам Токарева, ситуация стабилизируется. Чистая нефть поступит на нефтеперерабатывающий завод в белорусском Мозыре 2-3 мая.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемого из России топлива были обнаружены 19 апреля. Помимо Минска, транзит ограничили Польша и Чехия.

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Владимир Путин прокомментировал ситуацию с "грязной" нефтью поступающей в Белоруссию

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Теги: Владимир Путин, нефтепровод Дружба, нефть



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