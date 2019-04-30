В ДНР начался ажиотаж на местные паспорта для получения гражданства РФ

В ДНР число желающих получить паспорт гражданина республики возросло более чем в два раза в связи с необходимостью его иметь для упрощенного получения гражданства РФ. Сейчас в неделю подается более 4 тыс. заявлений. Об этом говорится в сообщении МВД ДНР, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что прием документов на получение гражданства РФ начнется в ДНР 3 мая в аппарате Миграционной службы по адресу: Донецк, ул. Ходаковского, 10. А с 7 мая документы начнут принимать все отделения республики. Таковых в ДНР 33.

После приема документов они будут направляться в аппарат Миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области, где их и будут рассматривать в срок до трех месяцев. Из ДНР будут ходить специальные автобусы для тех, кто будет ехать за российским паспортом.

Для приобретения гражданства РФ гражданин ДНР/ЛНР должен предоставить: заявление о приеме в гражданство РФ, нотариально заверенную копию свидетельства о рождении, нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения персональных данных (свидетельство о браке, разводе, перемене имени или фамилии), нотариальный перевод паспортов гражданской принадлежности (Украины и, при наличии, иных государств), нотариально заверенную копию паспорта гражданина ДНР, квитанции об оплате услуг и пошлин, справку с места работы или копию пенсионного удостоверения, восемь фотографий размером 35х45 мм на матовой бумаге, заявление о выдаче загранпаспорта РФ (при желании). Обязательным условием для получения паспорта РФ является наличие паспорта ДНР и постоянное проживание в ДНР.

Сумма госпошлин составляет: за прием в гражданство РФ – 3500 рублей, за выдачу паспорта гражданина РФ – 300 рублей, за выдачу загранпаспорта – 2000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет – 1000 рублей.

Начальник Миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощока сообщил, что в настоящее время паспорт гражданина ДНР за три года получили 291 тыс. человек. Всего в ДНР официально числится 2,3 млн жителей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Украина грозит новыми санкциями и отказывается признавать российские паспорта у жителей Донбасса.