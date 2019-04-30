Илья Ким возглавил департамент ЖКХ и энергетики Югры

В департамент ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры назначен новый директор, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей региона.

Губернатор автономного округа Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении Ильи Кима на должность директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа. К своим обязанностям он приступил с 29 апреля.

Ранее Ким занимал пост первого заместителя исполнительного директора АНО "Центр развития ЖКК и энергосбережения Югры".

Илья Ким окончил Сибирскую автомобильно-дорожную академию по специальности "Городское строительство и хозяйство". После окончания вуза он трудился в Ханты-Мансийском окружном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В 2017 году прошел обучение в РАНХиГС. Чиновник является членом государственной экзаменационной комиссии Югорского государственного университета (кафедра энергетики), секретарем Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе региона.