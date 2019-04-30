30 Апреля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Ряды ППС Екатеринбурга пополнили 28 молодых сотрудников

В Свердловской области состоялась присяга 28 молодых сотрудников полиции, которые пополнят ряды патрульно-постовой службы Екатеринбурга, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Церемония состоялась в музейно-ветеранском комплексе ГУ МВД по Свердловской области.

В ней приняли участие начальник управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Владимир Тиряев, глава Свердловской областной общественной организации Совета ветеранов полковник милиции в отставке Владимир Ралдугин, а также родные и близкие виновников торжества.

полиция Екатеринбурга, ГУ МВД по Свердловской области, присяга(2019)|Фото: В. Горелых

полиция Екатеринбурга, ГУ МВД по Свердловской области, присяга(2019)|Фото: В. Горелых

Как отметил Горелых, пополнившие ряды представителей ППС окончили шестимесячные курсы первоначальной подготовки в специальном учебном центре Нижнего Тагила.

"Это, безусловно, знаменательное событие. С данного момента, наряду с той моральной ответственностью, которую вы несёте за все свои действия по защите граждан и государства от преступных посягательств, на ваши плечи легла и ответственность в случае нарушения требований Присяги. Хочу пожелать, чтобы и ваши портреты когда-то украсили стены музея Главного управления или одного из музеев, которые имеются в области. Пусть вам во всём сопутствует удача", - подчеркнул Ралдугин, обращаясь к присягнувшим.

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Ряды ППС Екатеринбурга пополнили 28 молодых сотрудников

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Теги: полиция Екатеринбурга, ГУ МВД по Свердловской области, присяга



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