Первую нитку "Северного потока-2" начали укладывать в российских территориальных водах

Первую нитку "Северного потока-2" начали укладывать в российских водах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе проекта.

Отмечается, что 100 км первой нитки газопровода будет уложено в течение месяца.

Работы по трубоукладке будут проводиться круглосуточно и без выходных.

"Все работы выполняются в соответствии с разрешениями, выданными компетентными органами власти Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Для строительства "Северного потока – 2" транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны из ближайшего логистического центра в Котке, Финляндия.

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Газпром" подтвердил планы по завершению строительства и пуску "Северного потока-2" в 2019 году.