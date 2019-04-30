Украина не будет признавать российские паспорта у жителей ДНР и ЛНР

Украина не будет признавать российские паспорта, полученные жителями ДНР и ЛНР. Об этом говорится в официальном заявлении украинского МИД в связи с указом президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР.

Киев выразил "решительный протест" в связи с началом работы в Ростовской области центров выдачи паспортов РФ жителям республик Донбасса. Это якобы "нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины" и подрывает Минские соглашения, поскольку Украина считает Россию их стороной, отмечает МИД.

Также подчеркивается, что полученное жителями Донбасса гражданство РФ "никоим образом не влияет на принадлежность к гражданству Украины". И это, кстати, совпадает с позицией России, которая не требует от своих новых граждан из Донбасса отказа от украинского гражданства.

Украина же требует от России прекратить это процесс и грозит усилить санкции, которые ранее анонсировал глава МИД Павел Климкин. Кроме того, она призвала все страны не признавать российские паспорта у жителей ДНР и ЛНР.

При этом украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что Россия в этом случае действует исключительно в рамках своего внутреннего законодательства, решая, кому предоставлять свое гражданство.