Путин проинформировал Совбез о переговорах с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин информировал участников совещания Совбеза о переговорах с главой Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Кроме того, глава государства также обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги серии международных контактов в ходе рабочего визита в Китай. "Состоялся также обмен мнениями о ситуации в Венесуэле", - говорится в сообщении.

В ходе совещания были затронуты и текущие вопросы внутрироссийской повестки.

Как сообщало Накануне.RU, Ким Чен Ын 24 апреля прибыл во Владивосток. Позже состоялись переговоры корейского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, первое приглашение посетить Россию Ким получил ещё в начале 2015 г. Тогда поездка на парад в честь 70-летия Победы могла стать первым зарубежным визитом в его карьере. Но тогда северокорейский лидер предложение не принял и, по некоторым данным, вместо поездки в Москву наблюдал за испытанием баллистической ракеты морского базирования. С тех пор Пхеньян провёл целую серию ракетных и ядерных испытаний, каждое из которых вызывало осуждение со стороны России. В итоге РФ проголосовала за санкции в отношении КНДР.