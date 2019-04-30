30 Апреля 2019
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Центробанк восстановил деловую репутацию 107 лиц из "черного списка" банкиров

Центробанк реабилитировал 107 банкиров и глав финансовых организаций, попавших в "черный список", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Всего комиссия ЦБ, которая рассматривает вопросы деловой репутации, рассмотрела 317 жалоб. Данные приводятся на 1 апреля текущего года.

"За прошедшее время были приняты решения об удовлетворении 107 жалоб, еще по 105 жалобам – об отказе в удовлетворении. В связи с отсутствием предмета рассмотрения (сведения о заявителе в базе данных отсутствуют) возвращено 14 жалоб.  43 жалобы оставлены без рассмотрения в связи с их несоответствием установленным требованиям, 48 жалоб по состоянию на 1 апреля 2019 года находились в процессе рассмотрения", - сообщили в ЦБ.

Всего в "черный список" внесены сведения о 5 тыс. 830 лицах, связанных с деятельностью кредитных организаций, и о 1 тыс. 485 лицах, связанных с деятельностью некредитных финансовых организаций.

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Центробанк восстановил деловую репутацию 107 лиц из "черного списка" банкиров

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Теги: Центробанк, черный список, жалобы



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