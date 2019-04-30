Екатеринбургский метрополитен оштрафовали на 200 тысяч рублей за провал антитеррористической проверки

30 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

Екатеринбургский метрополитен оштрафовали на 200 тысяч рублей за провал антитеррористической проверки

Екатеринбургский метрополитен привлекли к административной ответственности за нарушение требований транспортной безопасности. Сейчас ЕМУП должно выплатить штраф в размере 200 тыс.руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как известно из постановления Верх-Исетского районного суда, сотрудники УФСБ по Свердловской области в начале декабря 2018 г. провели проверку по изучению эффективности мер по антитеррористической защищенности ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен". Необходимо было пронести муляж взрывного устройства на четыре станции "Проспект космонавтов", "Площадь 1905 года", "Динамо", "Геологическая". На всех четырёх станциях сотрудники УФСБ пронесли "тест-предмет".

Суд первой инстанции признал метрополитен виновным в нарушении предусмотренное ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности). ЕМУП также должен выплатить 200 тыс.руб. Предприятие не согласилось с данным решение и оспорило его в Свердловском областном суде, который решил не изменять решение Верх-Исетского суда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбургский метрополитен оштрафовали на 200 тысяч рублей за провал антитеррористической проверки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, метрополитен, антитеррористическая проверка, суд, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5910

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети