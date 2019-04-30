Екатеринбургский метрополитен оштрафовали на 200 тысяч рублей за провал антитеррористической проверки

Екатеринбургский метрополитен привлекли к административной ответственности за нарушение требований транспортной безопасности. Сейчас ЕМУП должно выплатить штраф в размере 200 тыс.руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как известно из постановления Верх-Исетского районного суда, сотрудники УФСБ по Свердловской области в начале декабря 2018 г. провели проверку по изучению эффективности мер по антитеррористической защищенности ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен". Необходимо было пронести муляж взрывного устройства на четыре станции "Проспект космонавтов", "Площадь 1905 года", "Динамо", "Геологическая". На всех четырёх станциях сотрудники УФСБ пронесли "тест-предмет".

Суд первой инстанции признал метрополитен виновным в нарушении предусмотренное ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (умышленное нарушение требований в области транспортной безопасности). ЕМУП также должен выплатить 200 тыс.руб. Предприятие не согласилось с данным решение и оспорило его в Свердловском областном суде, который решил не изменять решение Верх-Исетского суда.