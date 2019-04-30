В Челябинске УФАС приостановило заключение контракта на ремонт дорог
В Челябинске УФАС приостановило заключение контракта на выполнение работ в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.
В ведомство поступила жалоба на аукцион от компании из Сочи ООО "Контракт".
Начальная цена закупки – 827 млн руб.
Контракт планируется заключить с ООО "Нижавтодорстрой", которое предложило выполнить работы за 823 млн руб.
Напомним, в начале апреля в УФАС поступила жалоба на этот же аукцион от признанного победителем ООО ТПК "ЯКК". Антимонопольный орган выявил нарушения законодательства о контрактной системе и предписал заказчику отменить результаты проведенной закупки.