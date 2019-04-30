30 Апреля 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югорске оппозиционного депутата единогласно лишили мандата "из-за утраты доверия"

В Югорске на заседании думы парламентарии досрочно прекратили полномочия своего коллеги Антона Пантина, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по словам Пантина, причиной для лишения статуса стали якобы недостоверные сведения в декларации. "Якобы я не указал в декларации за 2017 г. доход, но фактически это были заемные средства. Чему есть документальные подтверждения", - заявил он.

Начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Югорска Алексей Шибанов написал в своём Facebook, что в городской парламент поступили заявления губернатора Югры Натальи Комаровой, в которых говорится о нарушениях при предоставлении депутатами сведений по итогам декларационной кампании за 2017 г. "По итогам рассмотрения вопросов депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата города Югорска Антона Пантина в связи с утратой доверия, удовлетворили заявления о добровольном прекращении полномочий депутатов Александра Соколова и Сергея Харлова. В отношении депутата Александра Беккера принято решение о переносе даты рассмотрения вопроса на следующее заседание Думы по процедурным основаниям. Все решения приняты единогласно, посредством тайного голосования", - написал Шибанов.

Напомним, благодаря Антону Пантину в публичную плоскость вышла история с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии.

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В Югорске оппозиционного депутата единогласно лишили мандата "из-за утраты доверия"

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Теги: Антон Пантин, дума Югорска, мандат



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