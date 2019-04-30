В Грузии задумались о восстановлении памятника Сталину

В Грузии задумались о восстановлении памятника Иосифу Сталину. Семиметровый монумент, демонтированный в 2010 г. на родине Генералиссимуса Победы в г. Гори мог бы привлекать туристов, считают в городском Информационном центре туризма.

Как передаёт "Спутник", сейчас памятник Сталину находится на складе за пределами города. Разместить скульптуру планировалось не на центральной площади города, где она стояла изначально, а в доме-музее Сталина. Именно этот музей и привлекает в Гори большое количество туристов.

"Может он и не будет стоять на прежнем месте, но хотя бы в парке имени Сталина. К Сталину очень большой интерес, и это еще больше увеличило бы число визитеров",- рассказала в эфире местного телеканала директор Информационного центра туризма Кетеван Иардалашвили.

Напомним, на девятое мая ко Дню Победы назначено открытие памятника Иосифу Сталину в Новосибирске.



