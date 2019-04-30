Доходы прокурора Тюменской области в 2018 году возросли

Сотрудники прокуратуры Тюменской области отчитались о доходах. Доход главы надзорного ведомства Владимира Владимирова в 2018 г. по сравнению с 2017 г. незначительно вырос, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокурор региона задекларировал доход в 3 млн 306 тыс. 153 руб. Это на 140 тыс. руб. больше, по сравнению с 2017 г. Прокурору по-прежнему принадлежит квартира общей площадью в 94,2 "квадрата", в пользовании квартира общей площадью 107,7 кв. м. Оба объекта находятся на территории РФ.

Ездит прокурор на автомобиле "Honda CR-V" 2014 г. выпуска. Супруга Владимира Владимирова отчиталась о доходе в 1 млн 185 тыс. 712 руб. Ей по-прежнему принадлежит дачный участок в 51,6 кв. м и земля площадью в 1 тыс. 200 "квадратов". Кроме того, в собственности супруги прокурора появилась квартира площадью 27 кв. м. В пользовании - квартира в 94,2 "квадрата". Также ей принадлежит автомобиль "Опель мокка" 2013 г.в.

Первый заместитель прокурора Руфат Биктимеров отчитался о доходах в сумме 2 млн 272 тыс. 331 руб. В его собственности — квартира в 70 "квадратов", гараж. Доход заместителей главы надзорного ведомства Александра Чернышева и Александра Шорина составил 2 млн 704 тыс. 239 руб. и 2 млн 617 тыс. 152 руб. соответственно.

Прокурор Тюмени Эдуард Гиматов задекларировал доход в сумме 1 млн 640 тыс. 313 руб.