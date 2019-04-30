30 Апреля 2019
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Политика За рубежом

"Временный президент" Венесуэлы заявил о начале финального этапа операции по "освобождению от узурпации"

Самопровозглашёный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода" по свержению Николаса Мадуро. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Народ Венесуэлы положит конец узурпации. В этот момент я встречаюсь с основными воинскими частями наших Вооруженных Сил, начиная заключительный этап операции "Свобода", - говорится в сообщении Гуаидо.

По его мнению, конец узурпации необратим, и национальная армия Венесуэлы "приняла верное решение".

Гуаидо призвал жителей страны выйти вместе на улицу, чтобы "поддержать демократические силы и вернуть нашу свободу".

Вместе с тем в Минобороны Венесуэлы заявили, что поддерживают законную власть и национальную конституцию.

"Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам", - говорится в сообщении министра в Twitter.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Гуаидо назвал незаконным присутствие на территории страны российских и кубинских военных и счел это интервенцией.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США признали легитимность действий Гуаидо.

После этого госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвали Кубу, Россию и Китай прекратить оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

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"Временный президент" Венесуэлы заявил о начале финального этапа операции по "освобождению от узурпации"

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Теги: Хуан Гуаидо, Венесуэла, переворот



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Ранее 15.04.2019 09:04 Мск "Временный президент" Венесуэлы обвинил Россию и Кубу в интервенции

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