30 Апреля 2019
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В Нижневартовске старую часть города газифицируют за 150 миллионов

Депутаты Нижневартовска обсудили газификацию старой части города. Цена проекта – 150 млн руб. Инвестора ищут. Если его не будет, деньги на финансирование могут заложить в бюджет будущего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Разработана проектная документация по объекту "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) Нижневартовска. Документы прошли экспертизу, получено положительное заключение. Выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков под автомобильные дороги.

На заседании комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения спикер думы Максим Клец поинтересовался финансированием реализации проекта. Заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников отметил, что стоимость выполнение работ оценивается примерно в 150 млн руб.

Изучается возможность строительства объектов газоснабжения с привлечением внебюджетных источников, в том числе и в рамках концессионного соглашения. При отсутствии инвесторов вопрос финансирования за счет бюджета будет вынесен при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

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В Нижневартовске старую часть города газифицируют за 150 миллионов

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Теги: газификаия, старый Вартовск, Максим Клец, Виктор Ситников



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