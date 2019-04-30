30 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Отрекшийся от престола император Японии попрощался с народом

Отрекшийся от престола император Японии Акихито обратился к своему народу с прощальной речью.
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Напомним, 30 апреля состоялось отречение императора от престола: Акихито передал полномочия сыну Нарухито. В церемонии участвовали около 300 человек: члены монаршей семьи, глава правительства страны Синдзо Абэ, министры, спикеры обеих палат парламента, глава Верховного суда и другие.

Сам Акихито обратился в японскому народу с прощальной речью, которая стала третьим обращением к нации за все время его правления. Он поблагодарил жителей Японии за поддержку и доверие, которые они оказывали на протяжении его 30 лет на престоле.

Также уходящий монарх выразил надежду на мир и плодотворные труды в наступающей эпохе. После этого Абэ официально объявил об отречении Акихито от престола, пишет Infox.ru.

Напомним, сегодня Владимир Путин направил телеграмму отрекшемуся императору Японии.

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Отрекшийся от престола император Японии попрощался с народом

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Теги: Япония, Акихито, император



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