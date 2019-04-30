Жители поселка в Архангельской области перекрыли дорогу, ведущую к стройке мусорного полигона

Жители поселка Урдома в Архангельской области перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес, где планируется строительство мусорного полигона.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в местных органах власти. Сотрудники правоохранительных органов попытались провести переговоры с участниками несанкционированной акции. Однако повлиять на жителей у них не вышло.

Протесты активистов в Архангельской области начались в прошлом году, сразу после того, как стало известно о заключении "инвестиционного соглашения" между руководством региона и властями Московской области о приеме и захоронении мусора.

7 апреля в Архангельске прошло несанкционированное шествие и митинг на центральной площади города, протестующие в количестве свыше 4 тыс. человек потребовали прекратить строительство мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес. Позднее активисты потребовали отставки губернатора области Игоря Орлова, который ранее назвал протестующих "шелупонью".