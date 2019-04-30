Депутаты тобольской гордумы единогласно утвердили отставку главы города Владимира Мазуры

Депутаты тобольской городской думы на сегодняшнем заседании единогласно утвердили отставку главы города Владимира Мазуры, передает корреспондент Накануне.RU.

Бывший мэр на заседание не явился. Ожидается, что конкурс на должность главы города будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, 23 апреля официально объявлено, что чиновник покинул администрацию "по собственному желанию" в связи с новым местом работы. Где именно будет работать экс-градоначальник неизвестно.

В настоящий момент на должность главы Тобольска прочат заместителя главы областной столицы Максима Афанасьева. Он характеризуется как современный управленец, который совершил в Тюмени "транспортную революцию" и благодаря смелым урбанистическим идеям сделал город комфортным и столичным.