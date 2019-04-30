Мэр Екатеринбурга договорился с турецким послом о сотрудничестве

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром, обе стороны договорились совместно обсуждать перспективные задачи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Высокинский, поприветствовав уважаемых гостей, рассказал им о Екатеринбурге, где, по его словам, положительная динамика развития позитивно отражается на уровне зарплат, объемах промышленного производства и строительстве.

"У нас много товаров из Турции, мы любим там отдыхать, - определил мэр одно из направлений сотрудничества. - Мы будем только рады расширению внешнеэкономических контактов. Бизнес к этому готов, и мы открыты для этого. Давайте вместе обсуждать проекты и перспективы".

На это Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в РФ дипломатично ответил, что он приступил к своим полномочиям три месяца назад. Но за это время лидеры России и Турции встретились уже три раза.

"Это показатель уровня отношений наших стран, - сказал Самсар. - Екатеринбург – это первый город, который я посетил между встречами наших президентов, и это показывает значимость этого города для нас. Мы планируем прямые встречи наших бизнесменов, что позволит им познакомиться и укрепить связи. Также организовать сотрудничество студентов, которые могут обмениваться опытом, показать себя. В планах проведение, в том числе и в Екатеринбурге, ряда культурных мероприятий в рамках перекрестного года культуры и туризма".

Посол также напомнил, что руководители обоих государств поставили задачу увеличить товарооборот между странами с 26 млрд до 100 млрд долларов за счёт развития межрегиональных связей. Одним из способов реализации этого плана станет выставка "Иннопром-2019", которая пройдёт в Екатеринбурге в июне. Турция уже объявлена страной-партнёром этой международной выставки. Кроме того, турецкие бизнесмены примут участие в форуме уникального и высотного строительства 100+ Forum Russia.