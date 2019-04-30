Мэр Екатеринбурга договорился с турецким послом о сотрудничестве

30 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

Мэр Екатеринбурга договорился с турецким послом о сотрудничестве

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром, обе стороны договорились совместно обсуждать перспективные задачи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Высокинский, поприветствовав уважаемых гостей, рассказал им о Екатеринбурге, где, по его словам, положительная динамика развития позитивно отражается на уровне зарплат, объемах промышленного производства и строительстве.

"У нас много товаров из Турции, мы любим там отдыхать, - определил мэр одно из направлений сотрудничества. - Мы будем только рады расширению внешнеэкономических контактов. Бизнес к этому готов, и мы открыты для этого. Давайте вместе обсуждать проекты и перспективы".

На это Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в РФ дипломатично ответил, что он приступил к своим полномочиям три месяца назад. Но за это время лидеры России и Турции встретились уже три раза.

"Это показатель уровня отношений наших стран, - сказал Самсар. - Екатеринбург – это первый город, который я посетил между встречами наших президентов, и это показывает значимость этого города для нас. Мы планируем прямые встречи наших бизнесменов, что позволит им познакомиться и укрепить связи. Также организовать сотрудничество студентов, которые могут обмениваться опытом, показать себя. В планах проведение, в том числе и в Екатеринбурге, ряда культурных мероприятий в рамках перекрестного года культуры и туризма".

Посол также напомнил, что руководители обоих государств поставили задачу увеличить товарооборот между странами с 26 млрд до 100 млрд долларов за счёт развития межрегиональных связей. Одним из способов реализации этого плана станет выставка "Иннопром-2019", которая пройдёт в Екатеринбурге в июне. Турция уже объявлена страной-партнёром этой международной выставки. Кроме того, турецкие бизнесмены примут участие в форуме уникального и высотного строительства 100+ Forum Russia.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэр Екатеринбурга договорился с турецким послом о сотрудничестве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Россия, Турция, Екатеринбург, Александр Высокинский, Мехмет Самсар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5910

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети