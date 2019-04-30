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Происшествия Центральный ФО В России Москва

Суд обязал Ярмольника выплатить ФСО только половину требуемой суммы за разбитый Mercedes

Хамовнический суд Москвы взыскал с Леонида Ярмольника 432 тысячи рублей по иску Федеральной службы охраны (ФСО).

Напомним, артист устроил ДТП, в котором повреждения получил в том числе Mercedes спецслужбы.

Иск удовлетворен частично, уточняет ТАСС, так как изначально ФСО требовало взыскать 830 тысяч рублей.

Автоавария произошла в 2016 году, в ней участвовали четыре авто, среди которых машина ФСО. По словам представителя ФСО, ремонт автомобиля стоит 1 млн 234 тысячи, страховка покрыла 400 тысяч рублей, сумму в размере 833 тысяч просили взыскать с Ярмольника.

Адвокат актера заявлял, что в другом дилерском центре ФСО могла бы заплатить за ремонт вдвое меньше, и просил снизить сумму взысканий.

Напомним, ранее Ярмольник заявлял, что страховая выплатила ФСО всю сумму.

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Суд обязал Ярмольника выплатить ФСО только половину требуемой суммы за разбитый Mercedes

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Теги: фсо, леонид ярмольник



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