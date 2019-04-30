30 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Тимошенко требует уволить министра, назвавшего "мразями" жителей Донбасса

Лидер украинской "Батькивщины" Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики страны Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса "мразями". Об этом она написала в Facebook.

Напомним, Рева сказал, что ему жаль украинских военнослужащих, которых убили "за этих мразей". Затем он попытался оправдаться, но подтвердил это другими словами. Он уточнил, что считает "негодяями" не всех жителей Донбасса, а только его воюющих защитников и тех, кто желает получить российский паспорт, т.е. большинство населения.

Тимошенко подчеркнула, что это "позиция официальной правительственной структуры, которая призвана защищать граждан Украины".

"Что на уме у власти – на языке у Ревы", - написала она и потребовала извинений правительства перед "всеми украинцами".

Заметно, что Тимошенко пытается поднять свой рейтинг перед парламентскими выборами. Однако ранее она сама предлагала огородить Донбасс колючей проволокой и сбросить на него атомную бомбу.

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Тимошенко требует уволить министра, назвавшего "мразями" жителей Донбасса

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Теги: Украина, Юлия Тимошенко, Донбасс



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