30 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский официально объявлен избранным президентом Украины

ЦИК Украины официально огласил итоги повторного голосования на выборах президента, сделав это в последний день, предусмотренный законом. Победитель Владимир Зеленский объявлен избранным президентом страны.

Напомним, Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%. Единственным регионом, где победил Порошенко, стала Львовская область, там у него 62%. Зеленский же получил наибольшую поддержку в юго-восточных областях.

Теперь Верховная рада должна назначить дату инаугурации Зеленского. Здесь возникает интрига. На днях Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании объявления результатов выборов, чтобы не дать ему успеть распустить парламент. По конституции, Раду нельзя распустить менее чем за полгода до окончания ее полномочий, которые заканчиваются 16 декабря. Поэтому распустить ее можно будет до 16 июня. Инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального объявления итогов выборов. Следовательно, у Зеленского остаются по меньшей мере две недели на роспуск Рады, в которой давно фактически нет правящей коалиции. Успеет ли он это сделать, является сейчас главной интригой в украинской политике.

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Зеленский официально объявлен избранным президентом Украины

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский



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