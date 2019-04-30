В Тюмени из горящей многоэтажки эвакуировали 75 человек

Сегодня утром в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Тюмени поступила информация о возгорании в одной из квартир 16-этажного жилого дома по ул. Прокопия Артамонова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии Тюменской области.

По адресу немедленно выехали два экипажа вневедомственной охраны. На месте росгвардейцы увидели, что из окон квартиры на девятом этаже валит густой черный дым. Они вызвали пожарных и приступили к эвакуации. До прибытия экстренных служб стражи правопорядка вывели из горящей квартиры хозяйку - женщину 1941 года рождения и около 60 человек из соседних квартир.

Всего вместе с сотрудниками МЧС росгвардейцы эвакуировали 75 человек. Погибших и пострадавших нет.

Сообщается, что в МЧС сигнал о задымлении поступил в 7.04, первые пожарные расчеты прибыли к дому уже через 10 минут. Пламя было потушено в 7.36. Были задействованы 40 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.

В настоящий момент дознаватели устанавливают причины пожара.