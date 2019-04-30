Из воинской части ВКС в Подмосковье похитили имущество на 9 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о хищении имущества в одной из воинских частей Воздушно-космических сил, расположенной в Московской области.

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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, проверка показала, что в 2017 и 2018 годах начальник вещевой службы воинской части на своем личном автомобиле вывозил со склада вещевое имущество и продавал его неустановленным лицам, а вырученные деньги использовал по своему усмотрению.

По самым предварительным оценкам, ущерб государству превысил 9 млн руб.

Сейчас в отношении офицера возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Проводится расследование.